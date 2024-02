Proteste und Schmährufe Warum sich gerade gegen die Grünen so viel Hass richtet

Berlin · Die Ampel-Regierung ist unpopulär, die Parteien kämpfen mit sinkenden Umfragewerten. Einzig die Grünen müssen in den Befragungen nicht so viele Stimmen abgeben im Unterschied zu ihrem Wahlergebnis. Warum bekommen dann gerade die Grünen-Politiker so viel ab von dem Ärger auf den Straßen?

Ricarda Lang macht gute Miene zum bösen Spiel. In ihrem Account in den sozialen Medien postet sie Bilder mit ihrem Verlobten zum Valentinstag und den Beginn der Berlinale in Berlin. Doch die Grünen-Chefin hat schwierige Tage hinter sich.