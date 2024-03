Neuordnung der Bundeswehr Was der Umbau der Truppe für den Standort Bonn bedeutet

Noch ist nichts offiziell. Denn erst nach Ostern will Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) über die neue Struktur der Bundeswehr entscheiden. Die konkreten Vorschläge aus seinem Umfeld, die jetzt in groben Zügen durchsickerten, entsprechen vielen Erwartungen. Kein Wunder: Ganz ähnlich hatten die „Eckpunkte für die Bundeswehr der Zukunft“ ausgesehen, die vor knapp drei Jahren unter Pistorius‘ Vorvorgängerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und dem damaligen Generalinspekteur Eberhard Zorn das Licht der Welt erblickten. Durch den Regierungswechsel im Bund hat sich allerdings die Terminologie geändert. War 2021 noch die „Kaltstartfähigkeit“ als Anspruch formuliert worden, ist es nun die „Kriegstüchtigkeit“. Beides meint etwas ähnliches: Die Armee der punktuellen Auslandseinsätze soll in der Breite zur Landes- und Bündnisverteidigung befähigt werden. Und das notfalls entlang langer Fronten.