Ergebnisse des Koalitionsausschusses Was die Ampel beschlossen hat – und was nicht

Sie haben lange gerungen, nach gut 30 Stunden steht ein Papier zum Klimaschutz und zum schnelleren Ausbau der Energie- und Verkehrsinfrastruktur. „Das hat sich gelohnt“, sagt SPD-Chef Lars Klingbeil am Abend. Da lagen sehr viele Stunden Verhandlungen hinter den drei Parteien. Ob das alle so sehen? Kanzler Olaf Scholz (SPD) jedenfalls hat dem Vernehmen nach immer wieder um die verschiedenen Gruppen im Kanzleramt bemüht und den Ausgleich gesucht. Grünen-Parteichefin Ricarda Lang kündigte am Mittwochmorgen jedoch Nachbesserungswünsche beim Klimaschutz an, da ist die Einigung erst gute 12 Stunden alt. Hier ein Überblick über die wichtigsten Punkte und darüber, was fehlt.