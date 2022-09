Lambrecht und Heusgen in Bonn : Was die Zeitenwende für Deutschland bedeutet

„Wir brauchen die breite gesellschaftliche Debatte“: Christoph Heusgen. Foto: dpa/Luiz Rampelotto

Bonn Die Münchner Sicherheitskonferenz öffnet sich dem Gespräch mit den Bürgern: Der Vorsitzende Christoph Heusgen und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht kommen mit der Veranstaltungsreihe „Zeitenwende on Tour“ nach Bonn.

Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine prägte Bundeskanzler Olaf Scholz das Wort von der „Zeitenwende“. Sieben Monate später ist klar, dass Scholz nicht übertrieben hatte, in dem Angriff einen geschichtlichen Wendepunkt zu sehen. Die Münchner Sicherheitskonferenz nimmt das Wort nun auf für eine in Bonn startende Veranstaltungsreihe: „Zeitenwende on Tour“.

Bekannt ist die Sicherheitskonferenz als führendes weltweites Forum für Sicherheitspolitik. Hochrangige Militärs, Experten, Staats- und Regierungschefs geben sich einmal im Jahr in München unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen ein Stelldichein – eine exklusive und bei Kritikern als elitär und intransparent verschriene Runde.

Die „Zeitenwende“ betrifft nun auch diese Organisation. Christoph Heusgen, seit diesem Jahr an der Spitze der Organisation, will die Bevölkerung in die sicherheitspolitische Diskussion einbeziehen. „Die Hoffnung nach dem Fall des Eisernen Vorhangs auf eine friedlichere Welt, ein friedlicheres Europa hat sich nicht erfüllt“, stellt der langjährige außenpolitische Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel fest. „Die europäische Sicherheitsordnung ist von Russland zerstört worden. Auf diese Aggression muss Deutschland reagieren“, so Heusgen. Auf welche Weise und mit welchen Konsequenzen, soll auf den „Zeitenwende on Tour“-Veranstaltungen diskutiert werden.

„Wir brauchen jetzt diese breite gesellschaftliche Debatte“, betont Heusgen. Allerdings will der ehemalige deutsche UN-Botschafter das Thema nicht auf militärische Fragen reduzieren. „Angesichts des Vordringens Chinas und Russlands in Afrika, Lateinamerika und Asiens müssen wir global denken und handeln“, sagt Heusgen. „Dieses globale Engagement ist auch notwendig, um die überragenden Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen: den Klimawandel, den Erhalt von Biodiversität, Pandemien.

Die ‚Zeitenwende on Tour‘ hat zum Ziel, mit den Bürgern zu einem Austausch über diese Schlüsselfragen zu kommen.“ Die Bonner Veranstaltung im Haus der Geschichte am kommenden Freitag, 23. September, von 11 Uhr bis 12.30 Uhr, soll den Auftakt zu diesem Dialog machen. Heusgen und Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht wollen sich den Fragen der Bürgerinnen und Bürger stellen und in die Diskussion mit ihnen einsteigen. Noch am selben Tag wird die Reihe in Heusgens Heimatstadt Neuss fortgesetzt, mit dabei sein wird dann der Bonner CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen.