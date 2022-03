Energieembargo : Was ein Stopp russischer Energielieferungen bedeuten würde

Was ein Stopp russischer Energielieferungen bedeuten würde

Die Anlage des Erdgasspeichers (Astora GmbH) im niedersächsischen Rehden - es handelt sich dabei um den größten Speicher in Westeuropa. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Berlin Sollte der Westen Energieimporte aus Russland einstellen? Ein solches Embargo hätte gravierende Folgen, die Bundesregierung ist dagegen. Experten argumentieren jedoch, das wäre zu meistern.

Jede zweite Wohnung in Deutschland wird mit Erdgas beheizt. Auch in der Industrie spielt Gas eine wichtige Rolle. Nur: Ein großer Teil davon kommt aus Russland und füllt die Kriegskasse des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Sollte der Westen die Lieferungen also stoppen?