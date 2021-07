Am Wochenende beginnen in NRW die Sommerferien : Was Flugreisende zum Ferienstart wissen müssen

20 Airlines werden ab Köln/Bonn rund 100 Ziele ansteuern. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Der Flughafen Köln-Bonn rechnet damit, dass in den NRW-Sommerferien rund 850.000 Passagiere abgefertigt werden müssen, das wären etwa 40 Prozent vom Vorkrisenniveau. Für den Check-In sollten die Urlauber wegen der Überprüfung der Unterlagen viel mehr Zeit als früher einplanen.



Von Reinhard Kowalewsky

Die Feriensaison startet – wie entwickelt sich das Flugaufkommen?, fragen sich da Reisende wie Branchenangehörige. Der Flughafen Köln-Bonn rechnet damit, dass in den NRW-Sommerferien rund 850.000 Passagiere abgefertigt werden müssen, das wären etwa 40 Prozent vom Vorkrisenniveau. 20 Airlines werden ab Köln/Bonn rund 100 Ziele ansteuern. Der deutlich größere Düsseldorfer Flughafen erwartet, dass in den sechseinhalb Ferienwochen wieder bis zu 50 Prozent des vor der Pandemie üblichen Verkehrsvolumens erreicht werden.

Im vergangenen Jahr verzeichnete der Düsseldorfer Flughafen während der Sommerferien nur rund ein Drittel des für diese Zeit üblichen Verkehrsaufkommens. In Weeze werden allein am ersten Wochenende 70 Starts und Landungen erwartet, bei denen 9500 Menschen transportiert werden. Der Trend ist klar: „Nachdem im Winter der Passagier-Flugverkehr fast zusammengebrochen war, geht es nun deutlich aufwärts“, sagt Johan Vanneste, Vorsitzender des Flughafens Köln-Bonn, unserer Redaktion.

Sind Warteschlangen zu erwarten?

Ja. Flugpassagiere an den Airports Düsseldorf, Köln-Bonn oder auch in Weeze müssen sich auf längere Abfertigungszeiten als früher einstellen. Der Hauptgrund dafür ist, dass häufig notwendige Nachweise von Impfungen, Tests oder einer Genesung überprüft werden müssen. Außerdem sollen die Reisenden die Abstandsregeln einhalten, was den Platzverbrauch in den Terminals erhöht.

Erwartet die Branche starke Engpässe?

Bis zu 500 Prozent längere Check-In-Zeiten an Airports in Europa fürchten die Verbände Airlines for Europe, Airports Council International, European Regions Airline Association und der internationale Luftfahrtverband Iata. Die Organisationen befürchten, dass der eigentlich am 1. Juli startende digitale Impfausweis von den EU-Mitgliedsländern uneinheitlich gemanagt werde, was wiederum den Betrieb behindern könnte. In einem Brief fordern sie die EU-Staats- und Regierungschefs daher auf, Überprüfungsstandards und -protokolle zu harmonisieren, „um unnötige Flughafenschlangen zu verhindern“. Aus Sicht der Reisenden kann dies nur bedeuten, die nötigen Dokumente dabei zu haben und – wenn möglich – auch den deutschen digitalen Impfpass zu nutzen, um dem Airport-Personal seine Arbeit zu erleichtern. Allerdings werden auch die Papierdokumente akzeptiert.

Gilt Maskenpflicht?

Ja, an allen Flughäfen und in den Jets.

Was sind die Grundregeln für Reisende?

Die Reisenden sollten vorab checken, welche Einreisebedingungen im Zielland gelten und was bei der Rückreise nach Deutschland zu beachten ist. Bei Reisen ins Ausland werden die Regelungen vom jeweiligen Zielland erlassen. „Diese Regelungen sind unterschiedlich, die überwiegende Mehrzahl der Staaten verlangt jedoch die Vorlage eines Negativtests, Impfnachweises oder Genesenennachweises“, erklärt der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL). In einigen Ländern muss außerdem eine digitale Anmeldung erfolgen.

Was ist mit Kindern?

Kinder unter sechs Jahren sind in Deutschland von der Testpflicht befreit. Sie müssen auch keine Masken tragen. Für Kinder ab sechs Jahren gelten laut BDL die gleichen Regeln wie für Erwachsene.

Darf ich mit einer Infektion fliegen?

Nein. Menschen, die vor Antritt des Fluges Covid-19-Symptome entwickeln oder positiv getestet werden, dürfen nicht in das Flugzeug. Die Fluggesellschaften und Reiseveranstalter bieten laut BDL breite Umbuchungs- und Stornierungsmöglichkeiten an; in Frankreich müssen Einreisende eine Erklärung unterschreiben, dass sie keine Symptome haben.

Wann sollte ich einen Test machen?

Auch Geimpfte müssen häufig einen Test machen, sofern die zweite Impfung noch nicht zwei Wochen her ist. Grundsätzlich ist es klüger, die verlangten Tests am Wohnort zu machen, damit keine Hektik aufkommt. Andererseits halten Düsseldorf, Köln-Bonn und Weeze jeweils umfangreiche Testkapazitäten vor. In Düsseldorf kann sogar ein PCR-Test mit einer Wartezeit von nur 30 Minuten bei der Firma Centogene gemacht werden. Das kostet dann aber happige 139 Euro.

Was gilt bei der Rückkehr?

Der deutsche Staat hat festgelegt, dass vor Betreten eines Flugzeugs nach Deutschland ein Negativtest, Impfnachweis oder Genesenennachweis vorgelegt werden muss.

Wie hoch ist das Corona-Risiko im Flugzeug und am Urlaubsort?

Weil in sehr vielen Flugzeugen sowieso nur Getestete, Geimpfte und Genesene mitreisen, senkt dies logischerweise massiv das Infektionsrisiko – abgesehen davon, dass in Deutschland und in den meisten Gastländern die Inzidenzzahlen aktuell sowieso recht niedrig sind. Im Jet selbst sinkt das Infektionsrisiko weiter durch die dort verbauten Luftfilter. In den Hotelanlagen achtet das Management häufig stark auf Abstandsregeln, am Ende hängt das Risiko vorrangig vom eigenen Verhalten ab. Fakt ist, dass eine Ansteckung am Strand praktisch unmöglich ist, abends in einer Hotelbar sieht es aber womöglich ganz anders aus.

Sind die Shops an den Airports wieder offen?

Ja, in Düsseldorf und Köln haben viele Läden und Restaurants wieder geöffnet.

Gibt es noch Last-Minute-Angebote?