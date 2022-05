ltwnrw : Was man über die Wahl in Nordrhein-Westfalen wissen muss

Was man über die Wahl in Nordrhein-Westfalen wissen muss

Düsseldorf Am Sonntag wird in NRW gewählt. Eine Neuauflage der schwarz-gelben Koalition gilt auch wegen der Schwäche der FDP als unwahrscheinlich. Die wichtigsten Eckdaten im Überblick.

Als „Stammland“ der Sozialdemokratie gilt Nordrhein-Westfalen schon lange nicht mehr. SPD und CDU wechselten sich in den vergangenen Wahlperioden an der Regierung ab. Seit 2017 regiert eine CDU/FDP-Koalition das bevölkerungsreichste Bundesland.

Am Sonntag (15. Mai) wird ein neuer Landtag gewählt. Das Rennen ist völlig offen. CDU und SDP liegen in Umfragen Kopf an Kopf. Die Wahl in NRW wird auch als „kleine Bundestagswahl“ bezeichnet und gilt als wichtiger Test für die Bundesparteien.