Zuwanderung in Deutschland Was sich in der Migrationspolitik getan hat und wo es hakt

Es ist der Zweiklang aus Humanität und Ordnung, den die Bundesregierung bei der Migration schaffen will. Auf der einen Seite sollen Menschen, die in ihrer Heimat von Krieg bedroht, politisch verfolgt oder unterdrückt werden, in Deutschland Schutz finden. Die Bundesregierung hält am individuellen Asylrecht fest, während dieses Grundrecht in der Opposition zunehmend infrage gestellt wird. Auf der anderen Seite sollen unerlaubte Einreisen nach Deutschland zurückgedrängt, das kriminelle Geschäft von Schleuserbanden bekämpft, das Sterben im Mittelmeer beendet und Menschen, die kein Bleiberecht in Deutschland haben, schneller in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt werden. Daneben sollen Hürden für diejenigen abgebaut werden, die als Fach- und Arbeitskräfte nach Deutschland kommen und hier dringend gebraucht werden. So weit die politischen Ziele.