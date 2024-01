Geplante Parteigründung Was von der Werteunion zu erwarten ist

Die rechtskonservative Werteunion hat am Wochenende ihre Umwandlung in eine Partei beschlossen und damit zugleich die Abspaltung von CDU und CSU eingeleitet. „Mit großer Mehrheit haben die Mitglieder der Werteunion e.V. für die Gründung einer gleichnamigen Partei gestimmt“, erklärte dazu der Vereinsvorsitzende und frühere Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen am Samstag nach der Entscheidung auf einer Mitgliederversammlung in Erfurt. Aus der Union kam unterdessen scharfe Kritik und zugleich Signale der Zuversicht.