Zaun durchgeschnitten Wasser an weiterem Bundeswehr-Ort wird überprüft

Das Gesundheitsamt warnt nach der Entdeckung eines durchschnittenen Zaunes an einem Trinkwasser-Hochbehälter im nordrhein-westfälischen Mechernich davor, das Wasser zu nutzen. Betroffen von der Warnung seien 10.000 Menschen, von dem Wasserbehälter beziehe auch der Bundeswehr-Standort Mechernich sein Wasser, hieß es in einer Mitteilung auf der Homepage der Stadt im Kreis Euskirchen. Die Untersuchungen dazu, ob das Wasser kontaminiert ist oder nicht, liefen nach Kenntnisstand der Polizei am frühen Freitagmorgen noch.