Kommentar zum Umgang mit Wasser „Dürre ist inzwischen ein massives Problem“

Wer in den zurückliegenden Jahren durch Sachsen, Thüringen oder Brandenburg reiste, erlebte in weiten Landstrichen eine staubige Steppe. Große, alte Bäume verdorrten, Bäche versiegten und die Wasserstände der Talsperren und der Brunnen sanken immer tiefer. Dürre ist inzwischen ein massives Problem in Mitteleuropa. Gleiches gilt für das andere Extrem, die verheerenden Regenfluten, wie sie 2021 an der Ahr und ihren Nachbargebieten niedergingen, gehören zum gleichen Phänomen. Die Zeiten relativ berechenbarer Niederschläge sind auch in Deutschland offenkundig vorüber.