Parteien Weder Söder noch bayerische Minister auf Bundestagsliste

Minister sei kein Teilzeitjob, sagte Söder nach übereinstimmenden Angaben von Teilnehmern in der Sitzung des CSU-Vorstands in München. Zu seinen Karriereplänen sagte er dem Vernehmen nach, er sei lieber ein „super Ministerpräsident als ein Superminister in Berlin“. Den Teilnehmerangaben zufolge lobte Söder das „sehr gute Personal“ der CSU in Berlin, gleichwohl könne es aber nicht ausgeschlossen werden, dass ein Externer nach Berlin gehe.