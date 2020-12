Veranstaltung von GIZ und GA : Wege der Lebensmittel oft unklar

Bonn Bei einer gemeinsamen digitalen Veranstaltung von GIZ und GA ist über den Regenwaldschutz diskutiert werden. Die Hoffnung liegt auf einem Lieferkettengesetz.

Geht es nach Verbraucherschutzministerin Julia Klöckner, dann hat jeder Bürger als Konsument das Glück der Erde selbst in der Hand. Wer Bio wolle oder den Schutz der Regenwälder, der könne ja entsprechende Produkte kaufen. Mit diesem Credo werden schärfere Regulierungen der Agrarproduktion seit Jahrzehnten ebenso vertagt wie Importschranken für Regenwald zerstörende Agrarprodukte, wird oft kritisiert. Gerhard Langenberger, Experte für nachhaltige Waldpolitik bei der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), sieht dagegen die Politik am Zug.

Obgleich heute technisch problemlos möglich, seien die Herkunftswege etwa von Naturkautschuk, Soja, Palmöl oder Kakao oft gar nicht nachvollziehbar. „Wir müssen eine Verbindlichkeit vom Ladenregal bis zum Produktionsort schaffen“, forderte Langenberg am Donnerstag in der Gesprächsrunde „Die Welt im Gespräch“, zu der die GIZ und der General-Anzeiger regelmäßig einladen. Erstmals kam die Runde mit 130 Teilnehmern digital zusammen.

„Wir leben auf einem Planeten mit endlichen Ressourcen“, sagte Gesche Jürgens von Greenpeace, „wir tun aber so, als hätten wir noch mehrere in petto.“ Es brauche daher klare Haftungsregeln für Unternehmen, die die Verantwortung damit nicht mehr an die Rohstoffproduzenten abwälzen könnten und erhebliche Fehlsteuerungen vermieden werden könnten.