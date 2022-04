Verteidigung : Wehrbeauftragte: Weniger Bürokratie bei Sondervermögen nötig

Berlin Die Bundeswehr wird wegen des Ukraine-Kriegs zu einem politischen Hauptthema. Die Wehrbeauftragte zeigt Mängel im Bundestag auf und warnt, dass es mit 100 Milliarden Euro allein nicht getan ist.

„Priorität sollte vor allem die persönliche Ausstattung sein. Helme, Schutzwesten, Bekleidung, Rucksäcke“, sagte Högl am Freitag im Bundestag bei einer Debatte ihres Jahresberichts 2021. Die dafür bereitgestellten 2,4 Milliarden Euro müssten schnell und vollständig in der Truppe ankommen. „Auch die 100 Milliarden Euro können nicht in den hergebrachten Verfahren ausgegeben werden. Das Vergaberecht muss vereinfacht werden. Und wir brauchen in der Bundeswehr weniger Bürokratie.“

Ihr Jahresbericht war im März vorgestellt worden und listet Probleme in den Streitkräften auf. So bezeichnet Högl Mängel und materielle Defizite bei den Einsätzen im Ausland als „alarmierend“. „Die Einsatzbereitschaft von Großgeräten betrug teilweise nur knapp 50 Prozent. Alltägliche Ausrüstungsgegenstände wie Schutzwesten oder Winterjacken wurden mitunter erst in das Einsatzgebiet nachgeschickt.“ Im Grundbetrieb - also dem Dienst in Deutschland - sehe es nicht anders aus. Vom Anspruch „Train as you fight“ („Trainiere wie du kämpfst“) sei die Bundeswehr weit entfernt.