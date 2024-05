CDU-Parteitag Wehrpflicht: CDU will Aussetzung schrittweise zurücknehmen

„Wir werden die Aussetzung der Wehrpflicht schrittweise zurücknehmen und die Wehrpflicht in ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr überführen“, heißt es im neuen Grundsatzprogramm unter dem Titel „in Freiheit leben - Deutschland sicher in die Zukunft führen“, das die Delegierten am Abend einstimmig beschlossen. Ergänzend wurde hinzugefügt: „Bis zu dieser Umsetzung fordern wir zur Stärkung der personellen Einsatzbereitschaft der Bundeswehr die Einführung einer Kontingentwehrpflicht.“