Bundestagswahl Weidel soll AfD-Kanzlerkandidatin werden

Dass es erstmals eine Kanzlerkandidatur geben würde, hatte Chrupalla schon im Sommer betont. Damals ließ er in einem ARD-Interview auch bereits erkennen, dass er Weidel den Vortritt lassen würde. „Alice Weidel wäre eine sehr gute Kanzlerkandidatin, was ich auch unterstützen würde“, sagte Chrupalla damals. Er greife damit aber keinen Entscheidungen vor. „Am Ende entscheidet das ein Parteitag oder die Basis in unserer Partei“, betonte Chrupalla damals.