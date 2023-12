Autobahn-Blockade auch in Hennef Bauern kündigen weitere Proteste an

Nach den Bauernprotesten von Montag kündigen Landwirte in NRW weitere Aktionen an. „Wir werden die Weihnachtstage mit einer Friedenspflicht einhalten. Aber wir behalten uns vor, im neuen Jahr zu den parlamentarischen Beratungen zu den steuerlichen Entwürfen nicht nur in Berlin, sondern auch in NRW und in den einzelnen Bundesländern zu Protesten aufzurufen“, sagte der Präsident des Rheinischen Landwirtschaftsverbands, Bernhard Conzen.