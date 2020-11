Kostenpflichtiger Inhalt: Weiterer Teil-Lockdown? : Welche Corona-Maßnahmen Länder und Bund beschließen wollen

Schüler einer sechsten Klasse tragen im Unterricht Masken. Foto: dpa/Gregor Fischer

Berlin Um die Infektionszahlen zu verringern, haben die Länder vor ihrem nächsten Treffen mit der Bundesregierung am Mittwoch einen umfassenden Maßnahmenkatalog vorgelegt. Darin halten sie weiter am Präsenzunterricht fest. Wie steht es um Sonderregeln an Weihnachten?