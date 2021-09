Wahl-O-Mat ist online : Welcher Partei soll man bei der Bundestagswahl seine Stimme geben?

Wahlplakate: Der Wahl-O-Mat errechnet die größten Übereinstimmungen mit den Positionen der Parteien. Foto: dpa/Arne Dedert

Bonn Die Bonner Bundeszentrale für politische Bildung stellt ihren Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl online. 38 Thesen bilden den Kern für die Wahlhilfe.

Soll der Bund mehr Zuständigkeiten in der Schulpolitik erhalten? Soll Deutschland seine Verteidigungsausgaben erhöhen? Soll der Flugverkehr stärker besteuert werden? Das sind drei von insgesamt 38 Fragen, die eine Antwort auf eine zentrale Frage 2021 liefern sollen: Welcher Partei soll man bei der Bundestagswahl am 26. September seine Stimme geben? Ab diesem Donnerstagvormittag ist der Wahl-O-Mat der Bonner Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) freigeschaltet. Dabei haben die Nutzerinnen und Nutzer das Wort: Je nach Präferenzen errechnet das Angebot die größten Übereinstimmungen mit den Positionen der Parteien.

Natürlich könne das Online-Angebot nicht alle politisch relevanten Themen abdecken, sagte bpb-Präsident Thomas Krüger dem GA. „Der Wahl-O-Mat möchte vor allem ein Appetitanreger für mehr Informationen und Diskussionen zur Wahl, zu den Parteien und den Themen der Wahl sein“. Dabei wendet sich das Angebot vor allem an jüngere Wähler. Sein Einfluss vor allem unter Männern, die je nach Wahl 55 bis 75 Prozent der Nutzer ausmachen, ist nicht zu unterschätzen: Insgesamt wurde der Wahl-O-Mat seit dem Start 2002 rund 85 Millionen Mal genutzt. Bei der vergangenen Bundestagswahl gab es laut bpb 15,7 Millionen Aufrufe.

Um ein möglichst ein breites Spektrum gesellschaftlich relevanter Fragestellungen abzudecken, hat die Bundeszentrale Jungwähler bis zum Alter von 26 Jahren zur Mitarbeit eingeladen. 370 bewarben sich um eine Teilnahme. Auch der Bonner Parsa Fetross wurde Mitglied der Wahl-O-Mat-Redaktion. Der 21-Jährige hatte im Sommer im Internet nach dem Wahl-O-Mat gesucht, um sich ein Bild seiner eigenen Präferenzen zu machen. „Als er noch nicht online war, habe ich mich spontan für die Redaktion beworben“, sagt der Sohn einer iranischen Journalistin, die bei der Deutschen Welle arbeitet. Noch im Iran geboren, aber in Köln und Bonn aufgewachsen, bereitet Fetross sich derzeit nach einem Freiwilligendienst in Indien an einer Abendschule auf das Abitur im nächsten Jahr vor. „Ich bin politisch interessiert und möchte später Anthropologie studieren“, erzählt er. So habe er sich bei den zwei Workshops in der Arbeitsgruppe Arbeit, Soziales und Migration eingebracht.

Zuerst haben die jungen Redakteure zusammen mit Wissenschaftlern, Journalisten und Bildungsexperten 80 Thesen formuliert und allen zur Wahl stehenden Parteien vorgelegt. Anschließend wurden 38 Thesen nach Relevanz und den größten Unterschieden zwischen den Parteien ausgewählt, damit die Abfrage in vertretbarer Zeit von etwa neun Minuten durchgeführt werden kann. Fetross ist überzeugt: „Jungen Leuten, die sich schon ein wenig für Politik interessieren, wird der Wahl-O-Mat bei der Wahlentscheidung helfen“. Für unpolitische Jungwähler stellten manche Begrifflichkeiten und Fachwörter inhaltliche Hürden dar. Wohl aus Angst vor öffentlicher Kritik einer zu großen Vereinfachung hat die bpb in diesem Jahr auf eine Version in leichter Sprache verzichtet.

Fetross‘ Beobachtung deckt sich mit der Nutzerforschung: In der Zufallsumfrage unter Teilnehmern besaßen drei Viertel einen Hochschulabschluss. Nur zehn bis 20 Prozent gaben an, kein politisches Interesse zu haben. Die Intention des Angebots, Nichtwähler und politisch Desinteressierte zu mobilisieren, wird also weitgehend verfehlt.

Warten auf Parteiprogramme: Wahl-O-Mat geht spät an den Start

Indes kommt der Wahl-O-Mat spät. Die Wahlbriefe sind bereits verschickt. Wegen der Pandemie zeichnet sich ein sehr hoher Anteil an Briefwählern ab. Nachdem auch im Bonner Stadthaus und den Bezirksrathäusern die Wahlbüros seit 23. August geöffnet sind, haben etliche Bürger ihre Stimme bereits abgegeben. „Wir sind bei der Erstellung des Wahl-O-Mat eng an die programmatischen Vorlagen der Parteien und die wahlgesetzlichen Fristen zur Parteizulassung gebunden und gehen daher drei bis vier Wochen vor der Wahl online“, sagt bpb-Sprecher Daniel Kraft. Insbesondere die CDU/CSU hatte sich lange Zeit mit ihrem Wahlprogramm gelassen. Als letzte stellte sie das knapp 140 Seiten lange Papier erst am 21. Juni vor.

Für Parsa Fetross ist das Online-Tool jedenfalls eine Bestätigung, am 26. September wählen zu gehen. Vielleicht werde er auch wieder als Wahlhelfer im Einsatz sein, sagt der 21-Jährige. Bei der Europa- und der Kommunalwahl hat er das schon gemacht.