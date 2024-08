Kommentar zum Migrations- und Asylpaket der Bundesregierung Wenig Klarheit bei Umgang mit Asylbewerbern

Wenn eine Regierung unter Druck gerät, dann wimmelt es in den Papieren von starken Worten wie Taskforce oder Sofortmaßnahme. Wie es nach ein paar Tagen weitergeht, steht in diesen Papieren meistens nicht. Es folgen die Mühen der Ebene: Kompromisse mit jenen, die die Beschlüsse umsetzen müssen. Auseinandersetzungen vor Gericht. Die Frage nach Kostenübernahme. Und es folgen ein paar sehr konkrete Folgen, denn was ein Asylbewerber macht, der kein Geld mehr bekommt, aber wenig Neigung zeigt, auszureisen, ist offen.