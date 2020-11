Studie der Universität Leipzig : Weniger Ausländerfeindlichkeit, mehr Verschwörungsmythen

Demonstrationsteilnehmer der Initiative „Querdenken“ in Leipzig. Die Zahl der Menschen, bei denen Forscher eine „Verschwörungsmentalität“ erkannten, stieg 2020 wieder an. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Wenn Menschen hinter komplexen Ereignissen wie der Corona-Pandemie rational kalkulierende Personen oder Gruppen ausmachen wollen - etwa „Eliten“ oder „geheime Mächte“ - sprechen Wissenschaftler von einer „Verschwörungsmentalität“. Eine Studie zeigt: Ihr Kreis wächst.

Die Ausländerfeindlichkeit hat in Deutschland laut einer Studie der Universität Leipzig in den vergangenen zwei Jahren abgenommen. Angestiegen ist hingegen nach Einschätzung der Forscher die Zahl der Anhänger von Verschwörungsmythen, „die oft genug einen kaum noch kaschierten Antisemitismus verraten“.

„In der Vergangenheit haben wir die Ausländerfeindlichkeit als Einstiegsdroge in den Rechtsextremismus bezeichnet, weil der Hass auf Migranten und Migrantinnen von vielen Menschen geteilt wurde“, schreiben Oliver Decker und Elmar Brähler, die am Mittwoch in Berlin die 10. Leipziger Autoritarismus-Studie vorstellten. Das sei noch immer richtig - „allerdings treten nun die Verschwörungsmythen hinzu“.