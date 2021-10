Studieren in Deutschland : Weniger ausländische Studienanfänger an Hochschulen

Weniger ausländische Studienanfänger an Hochschulen

Studieren in Deutschland

Voller Hörsaal: Studienanfänger im Audimax der Universität in Rostock. Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Berlin Deutschland gehört zu den weltweit beliebtesten Standorten fürs Studium. Doch im vergangenen Jahr ließ die Corona-Pandemie die Studienanfänger zu Hause.

Im Corona-Jahr 2020 ist die Zahl der ausländischen Studienanfänger in Deutschland nach Angaben des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) deutlich zurückgegangen.

64.000 Erstsemester nahmen im Wintersemester 2020/2021 ein Studium in Deutschland auf. Das waren 15.000 weniger als im Jahr davor, wie aus dem Bericht „Wissenschaft weltoffen 2021“ hervorgeht, den der DAAD und das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung veröffentlichten. Fast ein Viertel der Studienanfänger aus dem Ausland starteten ihr Studium in Deutschland online, blieben also zu Hause. Im Jahr davor waren es nur 14 Prozent. Der DAAD rechnet jetzt wieder mit einer Stabilisierung der Zahlen.