Evangelische Kirche : Weniger Kirchenaustritte im Corona-Jahr 2020

Berlin Das Corona-Jahr 2020 hat die evangelische Kirche nach den Worten ihres Ratsvorsitzenden für immer verändert. Die Abwanderung der Mitglieder konnte abgebremst werden. Weniger gut sieht es bei den Kirchensteuern aus.

„Vielleicht ist es tatsächlich so, dass viele Menschen so ein Gefühl hatten: In dieser Pandemie ist es doch ein Glück, dass wir die Kirche mit allen ihren Einrichtungen haben, so fehlbar sie auch sein mag.“ Die Kirchensteuereinnahmen seien aufgrund der niedrigeren Einkommen in der Corona-Krise allerdings deutlich geringer ausgefallen.