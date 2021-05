Kinderärzte sollen Kinder impfen: Wer jetzt wie an einen Impftermin kommt

Düsseldorf Die Kassenärztliche Vereinigung hält nichts von Schulimpfungen. Für Menschen ohne Hausarzt soll es bald eine Liste von Praxen geben, die auch fremde Patienten impfen. Im Juni soll es auch für chronisch Kranke neue Termine geben.

Die Impfkampagne geht voran. 40 Prozent der Bürger in NRW haben schon eine erste Dosis erhalten, elf Prozent haben den vollständigen Schutz. Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KV) geht davon aus, dass alle impfwilligen Erwachsenen bis spätestens August ein Angebot erhalten werden. „Noch ist Impfstoff knapp, aber es geht in großen Schritten voran“, sagte KV-Chef Frank Bergmann und erklärte, wie wer nun an einen Termin kommt, zumal am 7. Juni die Priorisierung fällt.

Experten erwarten, dass die Europäische Arzneimittelagentur Ema nächste Woche den Impfstoff von Biontech für Kinder ab 12 Jahren zulässt. Am Donnerstag wollen Kanzlerin und Ministerpräsidenten dazu beraten. Noch im Juni soll in Nordrhein-Westfalen das Kinder-Impfen beginnen. Hier geht es laut KV um 1,5 Millionen Kinder. Noch wird debattiert, wie dies erfolgt: als Massenimpfung in den Schulen, wie es früher etwa bei Röteln-Impfungen üblich war. Oder in den Praxen. KV-Chef Bergmann hat eine klare Meinung: „Das Impfen der Kinder soll in den Kinderarzt-Praxen erfolgen, nicht in den Schulen.“ Zumal die Schulen am 5. Juli in die Sommerferien gehen und es sonst auch Probleme mit der Organisation der Zweitimpfung gebe. Klar ist: Eine Priorisierung innerhalb der Kinder-Gruppe sei nicht vorgesehen, so Bergmann.