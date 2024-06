Kehrtwende vom Green New Deal Wer spricht noch vom Klimaschutz?

In den internationalen Fachzeitschriften wimmelt es von Studien, die das Ende des Skifahrens unterhalb von 2000 Höhenmetern bis Ende des Jahrhunderts vorhersagen. In einer Studie des Centre National de Recherches Météorologiques in Grenoble, die im Fachblatt Nature Climate Change (2023) veröffentlicht wurde, untersuchten die Forscher die Schnee-Zukunft von 2234 Skigebieten in 28 europäischen Ländern bei einer Erderwärmung von bis zu vier Grad Celsius. Ergebnis: Bei 1,5 Grad mehr, darauf will die Weltgemeinschaft die Erwärmung begrenzen, herrsche in 32 Prozent der Gebiete Schneemangel, was sich durch künstliche Beschneiung auf 14 bis 26 Prozent begrenzen ließe. Aber sicher ist das nicht, denn es braucht ausreichend niedrige Temperaturen, damit Schneekanonen die Landschaft einweißen können. Bei drei Grad mehr, so die Studie, überlebe kein deutsches Skigebiet, bei vier Grad mehr seien praktisch alle Skigebiete von großer Schneeunsicherheit betroffen. Düstere Aussichten nicht nur für die Wintersportorte in den europäischen Alpen, sondern auch in den Anden, den Appalachen, den australischen, japanischen und neuseeländischen Alpen sowie in den Rocky Mountains.