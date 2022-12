Auswertung : Dieser Bonner Politiker löst Karl Lauterbach als Talkshow-König ab

Bonn Karl Lauterbach ist als Talkshow-König entthront worden. Ausgerechnet ein Bonner Politiker war im Jahr 2022 am häufigsten zu sehen in den Talkshows vom Ersten und dem ZDF.

Das Jahr 2021 und damit auch die Talkshows im Ersten und im ZDF waren geprägt vom Thema Corona. Und damit gab es 2021 mit dem SPD-Politiker Karl Lauterbauch auch einen unumstrittenen Talkshow-König mit mehr als 40 Auftritten. Vom Thron gestoßen wurde er im Jahr 2022 nun aber ausgerechnet von einem Bonner Politiker: dem CDU-Außenexperten Norbert Röttgen. Das ergab die aktuelle Auswertung des Mediendienstes Meedia an diesem Freitag. Röttgen war demnach im nun zu Ende gehenden Jahr 21 mal zu Gast in den Talkshows „Anne Will“, „ Hart aber fair “, „Maischberger“, „Maybrit Illner“ und „Markus Lanz“.

Dass Röttgen der häufigste Gast in den genannten Talkshows war, lag vor allem an der sehr eindeutigen Themenlage im Jahr 2022. Der Ukraine-Krieg bestimmte mit Abstand die Themen, wie die Auswertung zeigt. Und damit war auch die Expertise des 57-jährigen Bonners sehr gefragt. Alleine 46 von 105 Sendungen von „Anne Will“, „Hart aber fair“ und „Maybrit Illner“ hatten den Ukraine-Krieg als Hauptthema. „Maischberger“ und „Markus Lanz“ wurden hierbei nicht betrachtet, da diese Sendungen kein festes Gesprächsthema haben. Die Corona-Pandemie war dagegen nur noch in elf Sendungen Thema und landete im Ranking nur auf Rang drei hinter der Energie-Krise. Somit kam Karl Lauterbach im Jahr 2022 auch “nur“ noch auf 15 Teilnahmen - Platz sechs im Ranking.

Seit 2010 analysiert der Mediendienst die Talkshow-Gästelisten von ARD und ZDF. Norbert Röttgen ist der fünfte CDU-Politiker, der es an die Spitze schaffte. Vor ihm gelang das schon Heiner Geißler, Ursula von der Leyen, Peter Altmaier und Wolfgang Bosbach. Auch die Grünen-Politiker Annalena Baerbock und Robert Habeck gehörten 2019 und 2018 zu den Talkshow-Spitzengästen. Hinter Röttgen landete der Welt-Journalist Robin Alexander mit 19 Teilnahmen in diesem Jahr auf Rang zwei. Elf seiner Teilnahmen entfielen dabei auf „Markus Lanz“.

„Auffällig in diesem Jahr ist, dass sehr viele Menschen sehr oft in den fünf Sendungen zu Gast waren. Gleich 22 Personen kamen auf zehn und mehr Auftritte. Insgesamt traten übrigens 544 unterschiedliche Personen in den Shows auf“, schreibt Meedia-Journalist Jens Schröder. Norbert Röttgen ist aber nicht nur in Talkshows mit seiner Expertise gefragt: An diesem Samstag wird er in Bonn auf der Iran-Demo als Redner auftreten.