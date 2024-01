Parteiprojekt von Hans-Georg Maaßen Werteunion hat schlechtere Erfolgschancen als Sahra Wagenknechts Partei

Wenn man das jüngste Parteigründungsprojekt in Deutschland ganz nüchtern betrachtet, sieht man marktwirtschaftliche Prinzipien am Werk: Der Nachfrage folgt ein Angebot. So zumindest scheint es der ehemalige Präsident des Verfassungsschutzes zu sehen, Hans-Georg Maaßen. Für ihn sind die prognostizierten Erfolge der AfD bei den in diesem Jahr anstehenden Wahlen offenbar ausreichender Beleg dafür, dass rechts von CDU und CSU genug Stimmenpotenzial für mehrere Parteien vorhanden ist. Im Blick hat Maaßen mit seiner Werteunion Wählerinnen und Wähler, denen die Unionsparteien nach den langen Merkel-Jahren nicht mehr rechts genug sind, denen die AfD wiederum zu völkisch, zu radikal, zu umstürzlerisch ist.