Wichtige Personalie offen : SPD sucht obersten Bevölkerungsschützer

Ist jetzt Innenminister in Sachsen: Armin Schuster. Foto: dpa/Robert Michael

Berlin Der bisherige Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ist Minister in Sachsen geworden. Das Haus hat mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und mögliche Bedrohungen wichtige Aufgaben zu lösen. Die SPD will den Posten vergeben, eine Entscheidung kann sich aber noch hinziehen.