Ein Jahr Nationale Sicherheitsstrategie Wie Außenministerin Baerbock für mehr Sicherheit in Deutschland sorgen will

Vor zwei Jahren war Annalena Baerbock noch im hellblauen Bus mit aufgeklebtem schwarzen Bundesadler im Land auf Tour. Die Außenministerin ging in mehreren Etappen auf Inspektionsreise, um zu hören und zu sehen, welche Sorgen und Ängste die Menschen umtreiben. Die große Überschrift: Sicherheit in der Zeitenwende, geprägt durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Sie stoppte bei Feuerwehren, bei Sportvereinen, in Kindertagesstätten, bei Pharma-Unternehmen, in Museen und absolvierte Bürgerdialoge. Es war ihre Ideensammlung für die Nationale Sicherheitsstrategie, die die Ampel-Regierung erstmals in der Geschichte des Landes ein Jahr später vorstellen würde. Bei der Präsentation kamen sie dann gleich zu fünft – als Zeichen der Bedeutung des 80 Seiten dicken Papieres: Bundeskanzler Olaf Scholz trat gemeinsam mit Finanzminister Christian Lindner, Verteidigungsminister Boris Pistorius, Außenministerin Baerbock und Innenministerin Nancy Faeser auf.