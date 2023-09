Arzneimittel Wie bekannt ist das Ablaufdatum für Rezepte?

Wie oft Patienten mit zu alten Rezepten in Apotheken stranden, können die Kassen aus ihren Daten nicht ablesen, wie ein GKV-Sprecher sagt. Wenn Versicherte deshalb ein neues Rezept in der Praxis bekommen, tauche in den Apotheken-Abrechnungen nur die einmalige Abgabe eines Arzneimittels auf. Rückmeldungen, dass solche Mehrfachausstellungen ein größeres Problem in Praxen sind, gibt es bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung nicht. In der Regel hätten Patienten ein Interesse, ein Rezept auch schnell einzulösen, weil sie es ja brauchen.