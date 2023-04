Effizientere Arbeitsweise Wie Boris Pistorius das Verteidigungsministerium umbaut

Dem Minister war die Angelegenheit wichtig. Er kam persönlich. Die Bediensteten sollten es von ihm selbst erfahren. Erst vormittags in Berlin, dann ab zum ersten Dienstsitz seines Hauses: Hardthöhe Bonn. Boris Pistorius baut sein Ministerium an der Spitze um. Die Belegschaft weiß jetzt, wie er sich ein Ministerium vorstellt, das die Zeitenwende schaffen soll – in Berlin und Bonn. Mit dabei: Brigadegeneral Christian Freuding, Leiter des künftigen Planungs- und Führungsstabes, sowie Staatssekretär Nils Hilmer, Pistorius-Vertrauter aus Niedersachsen. Der Ort der Verkündung auf der Hardthöhe war gut gewählt: die Sporthalle am ersten Dienstsitz des Ministeriums.