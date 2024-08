Gutgeschriebene Pflichtbeiträge Wie Eltern von Erziehungszeiten profitieren

Eltern, die sich um die Erziehung ihrer Kinder kümmern, arbeiten in den ersten Jahren häufig weniger oder gar nicht. In dieser Zeit verdienen sie kein oder weniger Geld und zahlen oft nicht in die Rentenkasse ein. Damit sich das später nicht nachteilig auf die Rentenhöhe auswirkt, gibt es die Kindererziehungszeiten: Wer ein Kind großzieht, bekommt dafür in der gesetzlichen Rentenversicherung Pflichtbeiträge gutgeschrieben und erhält für diese Zeit später mehr Rente.