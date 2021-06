Mutante des Coronavirus : Wie gefährlich ist die Delta-Variante für Deutschland?

In Großbritannien sind 41 Prozent der Erwachsenen vollständig geimpft. Dennoch breitet sich die Delta-Variante rapide aus. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Obwohl in Großbritannien viele Menschen geimpft sind, breitet sich dort eine deutlich ansteckendere Mutante des Coronavirus rapide aus. Was bedeutet das für die Bevölkerung in Deutschland? Eine Einordnung.