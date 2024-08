Internationaler Deal Wie läuft so ein XXL-Gefangenenaustausch ab?

In einer Zeit großer Spannungen tauschen Russland und der Westen Gefangene aus, darunter nach Angaben des türkischen Geheimdienstes MIT auch US-Amerikaner, mindestens ein deutscher Staatsbürger, prominente Kremlgegner und der in Deutschland inhaftierte sogenannte Tiergartenmörder. Dass die Operation, die über die türkische Hauptstadt Ankara abgewickelt wurde, bevorstand, hatte sich seit einigen Tagen angedeutet - spätestens nachdem Machthaber Alexander Lukaschenko in Belarus am Dienstag die Todesstrafe gegen den Deutschen Rico K. aufhob.