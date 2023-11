Parteien Wie löst die Linksfraktion sich auf?

Um im Scheidungsbild zu bleiben: Die zerstrittenen Eheleute sollen also aus praktischen Erwägungen noch ein bisschen unter einem Dach wohnen. Viele in der Linken finden das bitter, nicht nur der ehemalige Parteivorsitzende Bernd Riexinger. Auch die amtierende Co-Vorsitzende Janine Wissler meinte vorab: „Für mich ist vollkommen klar, dass dies natürlich kein haltbarer Zustand ist.“ Man müsse „den Übergang jetzt so schnell wie möglich hinkriegen.“ Spätestens zu Beginn des Linken-Parteitags in Augsburg am 17. November will die Parteispitze das Thema Wagenknecht abgeräumt haben.