Hunderttausende demostrieren Wie nachhaltig sind die Proteste gegen Rechtsextremismus?

An diesem Wochenende werden wieder Tausende Menschen bei Protesten gegen Rechtsextremismus und die AfD auf deutschen Straßen erwartet. Laut dem Bündnis „Zusammen gegen rechts“, hinter dem die Kampagnenorganisation „Campact“ steht, sind von Freitag bis Sonntag in mehr als 200 Dörfern und Städten Demonstrationen geplant. Inzwischen hat die Protestwelle auch Österreich erreicht: Am Freitag fanden etwa Kundgebungen statt, die sich vor allem gegen die rechtspopulistische FPÖ richten.