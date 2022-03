Auf der Suche nach Wohnungen : Wie Sie Ukraine-Flüchtlingen in Bonn und der Region helfen können

Warten auf den Grenzübertritt: Geflüchtete aus der Ukraine kurz vor der slowakischen Seite bei Uschgorod. Foto: dpa/Patrik Uhlíø

Bonn/Region Zahlreiche Menschen aus der Ukraine kommen in diesen Tagen in Bonn und der Region an. Sie brauchen ein Dach über dem Kopf, aber auch Kleidung, Nahrung und Spielsachen. Hier eine Übersicht.