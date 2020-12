Fragen und Antworten : Wie steht Corona-Deutschland Anfang Dezember da?

Berlin Intensivbetten, FFP2-Masken und der Impfstoff: Die Ministerpräsidenten und Angela Merkel sind am Dienstag erneut zusammengekommen, um über die aktuelle Corona-Lage zu diskutieren. Ein Überblick.

Der Chef der Intensivmediziner-Vereinigung Divi, Uwe Janssens, hält die Situation an den deutschen Krankenhäusern aktuell für noch kontrollierbar. „Wir hoffen sehr stark, und wir sehen es in den letzten Tagen auch, dass wir in eine sehr hohe Stabilisierungsphase auf deutschen Intensivstationen eintreten“, sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, kurz Divi, am Mittwoch. Die Zuwächse bei den Zahlen seien nicht mehr in dem Umfang da, man nähere sich allmählich einem Plateau. Wenn dies so bliebe, könnte es in 14 bis 20 Tagen einen leichten Rückgang der Belastung der Intensivstationen geben.