Trump, Le Pen und Deutschlands Sicherheit Wie steht es um Deutschlands Sicherheit nach den Wahlen in den USA und Frankreich?

Vielleicht müssen bald die Statiker gerufen werden. Ist wirklich noch stabil, was über Jahrzehnte gehalten hat? Oder brauchen zwei alte Bauwerke, die Brücke über den Atlantik und das deutsch-französische Haus, dringend neue Fundamente, inklusive Kältesperre. Die rot-grün-gelb geführte Bundesregierung als auch das politische Berlin schaut in diesen Tagen und Wochen mit bangem Blick in zwei Richtungen, vermutlich sogar in drei. Einmal über den Atlantik in die USA, einmal in den Westen nach Frankreich – und mit beidem verbunden – auch nach Osten: in die Ukraine und nach Russland.