Kommentar zur krieselnden Ampel-Koalition Wieder ein Endspiel?

Die Hannover Messe gilt als Leistungsschau der deutschen Industrie. Der Kanzler kommt traditionell zum Hallenrundgang, schüttelt Hände. In diesem Jahr mag der ein oder andere Vertreter der Industrie die geballte Faust in der Tasche haben. Die Wirtschaft ist unzufrieden, mehr als üblich. Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm, ist erst jüngst mit einer sehr kritischen Abrechnung an Olaf Scholz und seiner Regierung nach vorne geprescht.