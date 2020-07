Ermittlungen eingeleitet : Wieder KSK: Bundeswehr vermisst Zehntausende Schuss Munition

Berlin Gerade erst wurde bekannt, dass der Eliteeinheit KSK Munition und Sprengstoff fehlen. Jetzt wird öffentlich, dass bei der Bundeswehr noch mehr Munition verschwunden ist. Ministerium und Verteidigungspolitiker im Bundestag sind alarmiert.

„Wir müssen jetzt klären, was die Gründe sind: Ist das jetzt Schlamperei? Sind Bestände in den Einsatzgebieten verblieben? Oder steckt da auch kriminelle Energie dahinter und es hat jemand etwas abgezweigt“, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Freitag in Berlin. „Nichts davon kann im Moment ausgeschlossen werden.“