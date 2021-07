Pandemie : Wieder mehr Corona-Ansteckungen: Der Wendepunkt durch Delta?

Flugpassagiere stehen an den Check-In Schaltern im Terminal 1 des Flughafens in Frankfurt. Foto: Boris Roessler/dpa

Berlin Die Inzidenz ist so hoch wie seit rund 10 Tagen nicht mehr. Auch ein anderer Indikator sieht nicht gut aus. Dreht sich die Corona-Lage?

Auch die für die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus entscheidende Reproduktionszahl zog an. Das RKI gab diesen 7-Tage-R-Wert am Freitag mit 1,17 an (Vortag 1,09). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 117 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er anhaltend über 1, steigen die Fallzahlen. Der R-Wert lag über viele Wochen deutlich unter dieser Marke, stieg aber zuletzt kontinuierlich an.