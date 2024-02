Windräder, S-Bahn-Ausbau, Asylheime Der ewige Kampf um den eigenen Vorgarten

Analyse · Windräder, eine geplante Seilbahn über Bonn oder der S-Bahn-Ausbau sind eine tolle Sache. Doch die Willkommenskultur scheint am eigenen Viertel zu enden. Die heutige Version des Sankt-Florians-Prinzips heißt „Not in my backyard!“. Diese Haltung ist nicht schön, aber zutiefst menschlich, wie die Politik beweist.

10.02.2024 , 11:00 Uhr

So könnten die Seilbahn und Windräder über Bonn aussehen. Foto: Benjamin Westhoff

Von Rüdiger Franz Redakteur Bonn