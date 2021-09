Corona-Pandemie : Winter ohne neue Maßnahmen? - „Einschätzung auf dünnem Eis“

Berlin Wie geht es weiter mit der Pandemie? Charité-Virologe Christian Drosten plädiert mit Blick auf Herbst und Winter für eine Anpassung der Prognosen an die Realität - sonst stünden sie auf dünnem Eis.

Das RKI-Papier beruhte allerdings auf damals noch unvollständigen Informationen zur Delta-Variante. Inzwischen liegen verlässliche Daten über die nachweislich erhöhte Übertragung und auch die ansteigende Hospitalisierungsrate vor. Vor allem aber machte das RKI in dem Modell Annahmen über das Fortschreiten der Impfquote in Deutschland, die schon jetzt nicht mehr zutreffen - selbst wenn die Impfmöglichkeit der über 12-jährigen Kinder jüngst einbezogen wurde.



Man müsse die RKI-Analyse nun zeitnah aktualisieren, sagte Drosten. „Man sollte sich nicht täuschen und durch zu wenig Vorsicht in eine Situation hineinlaufen, die man sich nicht wünscht und die untragbar ist: Dass es weitere Lockdowns gibt und die Schulen wieder schließen müssen.“



Aufgrund von Delta könne niemand mehr mit voller Gewissheit sagen, dass selbst bei Erreichen bestimmter Impfquoten eine vierte Welle vermieden werden könne, ergänzte Drosten. Sars-CoV-2 habe sich nun schon mehrmals anders verhalten als zunächst von einem Coronavirus erwartet. „Alpha und Delta waren absolute Überraschungen.“ Mit so massiven Steigerungen der Übertragungsrate habe kein Virologe gerechnet. „Das hat es bisher bei keinem anderen Virus gegeben.“ Von den höheren Ansteckungsraten seien die anfänglichen Grundannahmen der Impfstrategie - wie 75 Prozent Impfquote als für eine Herdenimmunität ausreichendes Ziel - bereits erschüttert worden.