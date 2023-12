Interview mit Klara Geywitz „Wir befinden uns noch in einer Baukrise“

Interview | Berlin · Die Bundesbauministerin Klara Geywitz spricht über die Probleme der Baubranche, Förderungen in dem Sektor und den klimafreundlichen Neubau. Was will sie gegen die Probleme tun?

22.12.2023 , 05:00 Uhr

Klara Geywitz (SPD), Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, bei einer Baustellenbesichtigung. Foto: picture alliance/dpa/Britta Pedersen

Von Jan Drebes und Birgit Marschall

Die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Klara Geywitz, spricht im Interview über die Entwicklungen im Bausektor, notwendige Klimaschutzmaßnahmen, öffentliche Gebäude – und was sie sich zu Weihnachten wünscht. Das Gespräch führten Jan Drebes und Birgit Marschall.