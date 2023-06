Russland muss Generalkonsulate schließen „Wir kappen die Verbindungen zwischen Menschen, die mit dem Krieg nichts zu tun haben“

Bonn · Deutschland und Russland überbieten sich derzeit in der Ausweisung von Diplomaten. Das Auswärtige Amt ordnete die Schließung von vier der fünf russischen Generalkonsulate in Deutschland an. Für den früheren Diplomaten Volker Schlegel ist der Schritt der Bundesregierung „nicht zu Ende gedacht“.

02.06.2023, 19:00 Uhr

Vor dem russischen Konsulat in Bad Godesberg: Ukrainische Farben und das Friedenssymbol auf einem Bild. Foto: Benjamin Westhoff

Von Bernd Eyermann Redakteur Politik

Es ist ein diplomatisches Pingpong-Spiel, das sich Russland und Deutschland seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine liefern. Die Bundesregierung wies im April vorigen Jahres 40 russische Diplomaten aus, mutmaßliche Spione, wie es seinerzeit hieß. Die Russen antworteten mit der Ausweisung von ebenfalls 40 Deutschen. In diesem April schickte die Bundesregierung weitere 30 Russen nach Hause. Die Reaktion kam prompt: Auch 30 Deutsche sollten gehen. Doch dabei blieb es nicht.