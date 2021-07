Folgen der Flutkatastrophe : „Wir müssen die Menschen vorbereiten“

Zur Lage

Die Lage in den Hochwassergebieten des Landkreises Ahrweiler hat nach Informationen der zuständigen Aufsichts- und Dienstleitungsdirektion des Landes Rheinland-Pfalz eine „gewisse Stabilität“ erreicht. „Im Mittelpunkt steht weiterhin das Aufräumen“, sagte der Präsident der Behörde, Thomas Linnertz, gestern in dem täglichen Pressebriefing in Bad Neuenahr-Ahrweiler. So liege etwa die Stromversorgung in Sinzig wieder bei 100 Prozent. Die größten Einsatzschwerpunkte liegen derzeit in der Verbandsgemeinde Altenahr und im Stadtgebiet von Bad Neuenahr-Ahrweiler. „Hier ist die Lage immer noch recht prekär“, sagte Linnertz. Vor allem in Altenahr müsse die Versorgung der Bevölkerung nach wie vor über Wassertanks, die Verteilung von Mahlzeiten und Lebensmitteln und Stromgeneratoren sichergestellt werden. ht