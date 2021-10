Friedhof : Wirbel um Grab: Kirche will jüdischstämmigen Forscher ehren

Wirbel um Grab: Kirche will jüdischstämmigen Forscher ehren

Berlin/Stahnsdorf Ein Holocaust-Leugner wurde auf der ehemaligen Grabstätte des jüdischstämmigen Forschers Max Friedlaender beerdigt. Der Vorfall sorgte für Empörung. Nun soll Friedlaender besonders gewürdigt werden.

Die Evangelische Kirche will den jüdischstämmigen Wissenschaftler Max Friedlaender nach der Beisetzung eines Holocaust-Leugners auf seiner ehemaligen Grabstätte in Stahnsdorf besonders würdigen.

Der Holocaust-Leugner wurde laut Kirche am vergangenen Freitag auf dem Südwestkirchhof Stahnsdorf in Brandenburg, am Südwestrand Berlins, auf der ehemaligen Grabstätte des Musikwissenschaftlers Max Friedlaender beigesetzt. Die Grabstätte des jüdischstämmigen Protestanten (1852-1934) stand 1980 zur Wiederbelegung frei. Sein Grabstein steht aber noch, weil er unter Denkmalschutz steht.