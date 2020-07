Milliarden-Betrug : Wirecard: Bundesregierung gerät in Erklärungsnot

Wirecard: Bundesregierung gerät in Erklärungsnot

Soll sich auch an der Aufklärung beteiligen: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Foto: Michael Kappeler/dpa

Berlin/München/Moskau Der Wirecard-Skandal hat alle Zutaten eines Wirtschaftsthrillers. Was wusste die Bundesregierung wann, und was hat sie unternommen? Antworten soll nun eine Sondersitzung des Finanzausschusses bringen.

Der mutmaßliche Betrugsskandal beim Dax-Konzern Wirecard bringt die Bundesregierung zunehmend in Erklärungsnot.

Bei einer Sondersitzung des Finanzausschusses sollen sich Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am 29. Juli im Bundestag Fragen dazu stellen. In der Opposition hieß es, dies sei die letzte Gelegenheit, alle Fakten auf den Tisch zu legen - ansonsten führe an einem Untersuchungsausschuss kein Weg vorbei.