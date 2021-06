Finanzskandal : Wirecard: FDP-Politiker verlangt von Scholz Entlassungen

Berlin „Katastrophale Fehler“: Der FDP-Politiker Florian Toncar fordert den Finanzminister auf, wegen des Wirecard-Skandals zwei seiner Staatssekretäre zu entlassen. Dass Scholz sich weigere, spreche Bände.

Die Anti-Geldwäscheeinheit des Zolls hatte seit 2017 zahlreiche Verdachtsmeldungen gegen Wirecard und seine Top-Manager bekommen, schritt jedoch kaum ein. Zwei Meldungen gab sie 2019 an das zuständige Landeskriminalamt Bayern weiter. Die Staatsanwaltschaft fand jedoch nach eigener Aussage keinen Anfangsverdacht für eine begangene Straftat.

Auch der stellvertretende Vorsitzende der Linke-Fraktion, Fabio De Masi, sieht eine „erhebliche Verantwortung“ der Anti-Geldwäschebehörde im Wirecard-Skandal. „Der Milliardenbetrug bei Wirecard hätte bereits 2019 aufgedeckt und KleinanlegerInnen und Kleinanleger besser geschützt werden können“, sagte der Politiker. Die Commerzbank habe eine „idiotensichere Ausarbeitung über Geldwäscheverdachtsmeldungen bei Wirecard“ 2019 an die FIU geliefert.

Toncar kritisierte, dass wichtige Informationen zur Rolle der FIU nur versteckt an den Untersuchungsausschuss des Bundestags weitergegeben worden seien. „In keinem einzigen schriftlichen oder mündlichen Bericht an den Bundestag wurde bisher erwähnt, was für schlagende Hinweise der FIU schon über ein Jahr vor der Wirecard-Insolvenz vorlagen.“